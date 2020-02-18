إحباط تهريب أسلحة للحوثيين

عدن (الاتحاد) تمكن الجيش اليمني من إفشال محاولة تهريب كميات من الأسلحة والذخائر باتجاه مواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في جنوب شرق محافظة تعز.

وقال مصدر أمني في محافظة لحج لـ«الاتحاد»، إن القوات العسكرية المتمركزة في منطقة الدبي بمدينة الشريجة الفاصلة بين محافظتي لحج وتعز تمكنت من ضبط شحنة تحمل على متنها كميات من الأسلحة بينها صواريخ وقذائف متنوعة كانت في طريقها لتعزيز مواقع الميليشيات. وأشار المصدر إلى أن الأسلحة والذخائر تم إخفاؤها تحت أكياس مادة الأسمنت وأعلاف ماشية.

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