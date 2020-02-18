أمير الكويت يصدر عفواً عن مئات السجناء بمناسبة الأعياد الوطنية

الكويت (د ب أ) أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرسوماً أميرياً بالعفو عن 840 سجيناً بمناسبة الأعياد الوطنية. وشمل المرسوم «إعفاء 569 من غرامات وكفالات». ونص المرسوم على أنه «يخضع كافة المفرج عنهم لإجراءات الرقابة اللاحقة التي تتخذها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، ويمنع من السفر المفرج عنه خلال تلك الفترة، ويجوز رفع هذا المنع بحسب الأحوال تحت إشراف النيابة العامة.

ويعتبر تخفيض عقوبة الحبس كأن لم يكن إذا ساء سلوك من خفضت عقوبته قبل التاريخ المحدد للإفراج عنه أو خلال الفترة التي أعفي منها». وأفرجت الكويت في الأعياد الوطنية العام الماضي عن 147 سجيناً.

وتحتفل الكويت يومي 25 و26 فبراير من كل عام بأعيادها الوطنية وسط احتفالات شعبية واسعة، أبرزها المسيرات التي تجوب شوارع الكويت.

في غضون ذلك، أعلن ديوان «الخدمة المدنية» الكويتي أن عطلة الأعياد الوطنية ستكون ثلاثة أيام. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الديوان أن العطلة الرسمية ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم، بينما سيكون الخميس من الأسبوع نفسه عطلة لوقوعه بين عطلتين، على أن يبدأ العمل الرسمي يوم الأحد الأول من مارس.

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