البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً في «المتوسط»

أجرت القوات البحرية المصرية ونظيرته الفرنسية تدريباً بحرياً عابراً في البحر الأبيض المتوسط، اليوم الاثنين.

جاء ذلك، في صفحة المتحدث باسم الجيش المصري عقيد أركان حرب تامر الرفاعي على موقع «فيسبوك».

وقال الرفاعي «في ظل توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بمنطقة تدريب اللنشات والصائدات بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط وذلك بمشاركة صائدة الألغام المصرية (البرلس)، وصائدة الألغام الفرنسية كاريكورن عقب انتهاء زيارتها الناجحة لميناء الاسكندرية».

وأضاف المتحدث «تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية، ومنها التدريب على إزالة الألغام في البحر، وكذلك التدريب على تحييد الألغام باشتراك عناصر من مقاتلي القوات الخاصة البحرية والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية والعناصر المشاركة على تنفذ المهام بكل دقة».

وتابع «تأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية وبما يساهم في صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة».

وتنفذ مصر تدريبات بحرية في البحرين المتوسط والأحمر مع دول عربية وأجنبية لدعم قدراتها العسكرية.

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