كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: مقتل أحد أفراد الجيش نتيجة هجوم إرهابي في ديالى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي، مساء اليوم الإثنين، عن مقتل أحد أفراد الجيش نتيجة هجوم إرهابي في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقالت الخلية الإعلامية، في بيان: إن "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثًا عن عناصر إرهابية، تعرضت على اللواء العشرين في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، مما أدى إلى استشهاد مقاتل".

Advertisements

وكانت القوات المسلحة العراقية، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، انطلاق المرحلة الأولى لعملية "أبطال العراق" على الحدود مع سوريا والأردن.

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في أنحاء البلاد؛ لضمان عدم عودة ظهور التنظيم الإرهابي وعناصره الفارين مجددًا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا؛ للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.

وأعلن العراق في شهر ديسمبر عام 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، عقب نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، قبل أن يتم القضاء عليه.