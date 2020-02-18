كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "كورونا" الطيران الوطني الروسي يعلن تعليق بعض الرحلات إلى الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت الناقلة الوطنية الروسية "إيروفلوت"، مساء اليوم الإثنين، بعض رحلاتها إلى الصين بسبب تراجع الطلب وسط انتشار فيروس كورونا الجديد.

وذكرت شركة الطيران الروسية عبر موقعها الإلكتروني: أنها "ستسير رحلة واحدة يوميًا إلى مدينتي بكين وشنغهاي بدلاً من رحلتين، بدءًا من يوم الثلاثاء إلى يوم 28 من شهر مارس المقبل".

وعلقت إيروفلوت أيضًا بعض الرحلات إلى جوانغتشو في جنوب الصين وإلى هونغ كونغ الخاضعة لحكم الصين بدءًا من أول مارس، لكنها ستواصل تسيير أربع رحلات أسبوعيا إلى كل من المدينتين.

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وأوقفت كل شركات الطيران الروسية الكبرى الأخرى الرحلات إلى الصين في يوم31 من شهر يناير الماضي.