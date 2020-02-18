كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية: لا تزال جميع السيناريوهات مطروحة بشأن تطور "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الإثنين، إن "أحدث البيانات التي نشرتها الصين بشأن الأشخاص، الذين أصيبوا بفيروس كورونا الجديد تشير إلى انخفاض في الحالات الجديدة، ولكن جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة فيما يتعلق باتجاه تطور الفيروس".

وصرح المدير العام للمنظمة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بأن "الصين قدمت وصفًا لأعمار المصابين وخطورة المرض ومعدلات الوفاة في تقرير نشرته بشأن أكثر من 44 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا".

وأضاف جيبريسوس: "يبدو أيضًا أن البيانات تظهر انخفاضًا في الحالات الجديدة، ولا بد من تفسير هذا الاتجاه بحذر شديد، والاتجاهات يمكن أن تتغير في الوقت الذي يتأثر فيه سكان جدد، ومن السابق جدًا لأوانه القول إن هذا الانخفاض المذكور سيستمر، جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة".

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