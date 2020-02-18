كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الصيني يروي الدور المبكر في معركة فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في خطاب داخلي في اجتماع للقيادة الصينية الأساسية، أوضح الرئيس شي جين بينغ خطته لاحتواء أزمة فيروس كورونا، وفقًا لما ذكرتة وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وقال المحللون: إن الخطاب الداخلي كان غير عادي لأنه تم إطلاقه للجمهور يوم السبت الماضي، بعد فترة قصيرة نسبيًا من إلقائه.

وأضافوا: أنه من الجدير بالملاحظة أيضًا وضع شي في مركز الأحداث في وقت أبكر مما تم الكشف عنه سابقًا، حيث أشار إلى التوجيهات التي أعطاها في اجتماع عقدته الهيئة نفسها في 7 يناير.

وكان شي غائبًا في الغالب عن التغطية الإعلامية الحكومية الصينية للأزمة في الأيام الأولى، حيث كانت أول تعليقات علنية على تفشي المرض في 20 يناير.

وفي الخطاب، اعترف "شي" بوجود "أوجه قصور" في أنظمة الاستجابة للطوارئ في الصين، وقال إن المسؤولين المحليين سيعاقبون، إذا فشلوا في "تحمل المسؤولية" أو تنفيذ التوجيهات، كما أدان "الخطر الخفي الرئيسي" المتمثل في أكل الحيوانات البرية.

-وفيما يلي مقتطفات من الخطاب كما ترجم من قبل "رويترز":

*الاتجاهات المقدمة

في 7 يناير، تقدمت بطلبات من أجل الوقاية والسيطرة على تفشي فيروس كورونا عندما رأيت اجتماع المكتب السياسي.

وفي 20 يناير، أصدرت على وجه التحديد تعليمات حول الوقاية من الوباء ومكافحته، قائلًا إنه يجب أن نولي أهمية كبيرة للوباء ونبذل قصارى جهدنا لمنعه.

وأضاف، كما أنني طلبت من لجان الحزب والحكومات والإدارات المعنية على جميع المستويات، أن تضع سلامة الناس وصحتهم أولًا، من أجل تنفيذ تدابير فعالة للحد من انتشار المرض بحزم.

وفي 22 يناير، نظرًا لانتشار الفاشية بسرعة، واجهت أعمال المكافحة والوقاية تحديات شديدة، فقد طلبت صراحةً من مقاطعة هوبى تطبيق ضوابط شاملة وصارمة على تدفقات الأشخاص الخارجة.

وترأس الرئيس الصيني مرة أخرى اجتماع المكتب السياسي لإعادة النظر في أعمال الوقاية من الأوبئة ومكافحتها وإعادة ترتيبها وإعادة تعبئتها، وخاصة علاج المرضى، حيث قرر أيضًا تشكيل فريق القيادة المركزية لمواجهة الوباء، في 25 يناير.

ومنذ 25 يناير وحتى الآن، كانت الوقاية من الوباء ومكافحته قضيتة الرئيسية، حيث ظل يتابع انتشار المرض والتقدم المحرز في أعمال الوقاية والسيطرة، وأصدر باستمرار تعليمات شفهية وخطية.

وبشكل عام، فإن حكم اللجنة المركزية للحزب بشأن الوضع الوبائي صحيح، وترتيبات العمل ذات الصلة في الوقت المناسب والتدابير التي نتخذها فعالة.

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*تعزيز القيادة الموحدة بشأن الوقاية من الأوبئة ومكافحتها

عند اعتماد تدابير الوقاية والسيطرة، يجب على جميع المناطق والإدارات ألا تنظر فقط في متطلبات الوقاية والسيطرة في المنطقة، ولكن يجب أيضًا النظر في التأثير على المجالات الرئيسية وعمل الوقاية والسيطرة على مستوى البلاد.

يجب على جميع المناطق والإدارات أن تجرؤ على الانتقاد والتصحيح الفوري لأولئك الذين يفشلون في تنفيذ قرارات اللجنة المركزية للحزب، حيث يجب أن يتحمل قادة الحزب والحكومة المسؤولية عن الظروف الخطيرة، ويعاقب من لا يؤدون واجباتهم وفق النظام والقانون. *تعزيز الوقاية من الأوبئة ومكافحتها في المجالات الرئيسية



*زيادة معدل العلاج والوقاية وتقليل معدل الإصابة والوفيات *تكثيف الجهود في مجال البحث والتطوير

وقال الرئيس الصيني شي: إن بعض الناس يشعرون بالقلق والخوف، حيث يجب تعزيز العمل الدعائي، ويجب علينا التنسيق عبر الإنترنت وغير متصل، المحلي والدولي، والأخبار الصغيرة والكبيرة، لتدفئة وتوحيد قلوب الناس، للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي بشكل أفضل. وأضاف، علينا أن نستجيب بفعالية للمخاوف الدولية، ونروي قصة حرب الصين ضد الوباء بشكل جيد، لإظهار روح وحدة الشعب الصيني ومساعدته المتبادلة. وقال أيضًا، إنه يتعين علينا القيام بعمل دبلوماسي يتعلق بالوقاية من الوباء ومكافحته بطريقة شاملة، ومواصلة الحفاظ على الاتصال والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية والبلدان والمناطق ذات الصلة لتعزيز تبادل المعلومات والتنسيق بشأن الوقاية من الوباء واستراتيجيات التحكم، والسعي لكسب فهم ودعم المجتمع الدولي. *النمو الإقتصادي

وصرح الرئيس الصيني"شي"، أننا ما زلنا بحاجة إلى الالتزام بأهداف ومهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام. وأضاف، أنه يجب علينا أن تركز المناطق التي تعاني من حالة وبائية حادة جهودها على الوقاية والسيطرة، بينما يجب على المناطق الأخرى تنسيق أعمال الوقاية من الأمراض وتعزيز مهام الإصلاح والتنمية، لا سيما المهام الرئيسية المتعلقة بتحقيق النصر في بناء مجتمع رغيد الحياة ومكافحة الفقر. سيستمر تأثير الوباء على العمليات الاقتصادية، حيث سيضرب بشكل رئيسي الشركات الصناعية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما يؤدي إلى تفاقم صعوباتها التشغيلية وإبطاء بناء المشروعات الاستثمارية، وسيؤدي ذلك أيضًا إلى تقييد الأنشطة الاقتصادية والتجارية المحلية والأجنبية، مما يزيد من ضغط استقرار التوظيف. *الحكم

إعتبر هذا الوباء هو اختبار ضخم لحكم الصين وقدراتها.