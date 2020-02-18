عطب تقني يتسبب في فيضانات في العاصمة الرباط

فوجئ سكان العاصمة الرباط، مساء الاثنين، إلى تسرب مياه، بشكل غزير، على مستوى شارع “الحسن الثاني”، ما أثار إستياء سكان العاصمة، إضافة إلى انقطاع الماء الصالح للشرب، عن عدد من المنازل بالقرب من شوارع الحسن الثاني، وابن تومرت والمغرب العربي.

وتداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، شريط فيديو، يوثق انغمار مستوى المياه في شارع “الحسن الثاني”.

وفي توضيح له، قال لحسن العمراني، نايب عمدة مدينة الرباط، في تدوينة له، على موقع التواصل الإجتماعي، “فايسبوك”؛ إن أشغال أدت بالقرب من شارع “ابن تومرت”، إلى كسر إحدى قنوات التزويد بالماء الصالح للشرب، ما أدى إلى انقطاعه عن المساكن بالقرب من شوارع الحسن الثاني، وابن تومرت والمغرب العربي..”، موضحا بأن مصالح ” ريضال”، حلت المشكل وعاد التزويد للمنازل”.

