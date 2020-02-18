بسبب “حادثة القميص”.. الوداد يلحق المترجي بفريق الأمل حتى نهاية الموسم

قرر نادي الوداد الرياضي إبعاد اللاعب زهير المترجي عن الفريق الأول، وإلحاقه بفريق الأمل إلى نهاية الموسم، والتدقيق في المسطرة التأديبية المناسبة لما صدر عنه من تصرفات منذ المباراة الأخيرة وإلى غاية اليوم، وفق ما كشفه الفريق من خلال بلاغ رسمي.
وشدد البلاغ ذاته على أنه تم الاتفاق مع اللاعبين على ضرورة احترام القانون الداخلي والتذكير بمقتضياته، مع الاتفاق العام على تطبيق بنوده حرفيا، دون أي تسامح، خاصة تلك المتعلقة بالانضباط في المواعيد، تطبيق قرارات الطاقم التقني والإداري والطبي، والحفاظ على سمعة النادي لدى وسائل الإعلام والرأي العام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع البلاغ “تقنين استعمال كل ما من شأنه تشتيت تركيز اللاعبين قبل المباريات خاصة وسائل التواصل، اعتبار كل إخلال بأدبيات المعسكرات التدريبية تسيبا يسري عليه القانون الداخلي”.
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