الشباب والرياضة توقع اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة للعمل التطوعي

2020-02-17 | 22:43
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وقع وزير الشباب والرياضة احمد رياض، اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة تطوع معنا للعمل التطوعي، من اجل إنماء وإسناد العمل التطوعي عبر التنسيق المشترك بين الوزارة والمنظمة خدمة للصالح العام.
واوضح أن "الوزارة بصدد التحرك من اجل إقرار قانون خاص بالتطوع تحت مسمى ساعات العمل المجتمعية تمنح امتيازات وحقوق للشخص المتطوع ويكون بمثابة عمل cv خاص به، يتم من خلاله تحويل عملية التطوع من فكرة الى ثقافة مجتمع".
واشار إلى أن "الوزارة ومن خلال قسم العمل التطوعي وقسم المنظمات لن تدخر جهدا في سبيل دعم المنظمات التطوعية إلى جانب التنسيق مع الوزارات ذات العلاقة لتوحيد وتسخير الجهود للنهوض بالواقع التطوعي بما يسهم بتقديم خدمة مجتمعية في جميع محافظات بلدنا الحبيب".
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