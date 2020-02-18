لافروف عن لقاء بومبيو: نهج واشنطن تجاه موسكو "بناء"

وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي- أ.ف.ب

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الإثنين، بعد لقاء نظيره الأمريكي مايك بومبيو، الأسبوع الماضي، إنه استشعر نهجاً بنّاء بقدر أكبر من جانب واشنطن فيما يتعلق بالحوار الاستراتيجي بين البلدين.



كان الوزيران قد اجتمعا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، الجمعة الماضي، في لقاء لم يتطرق أي من الطرفين للحديث عنه تفصيلاً.

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وقال لافروف على موقع وزارته الإلكتروني: "استشعرت بضع خطوات معينة باتجاه نهج بنّاء بدرجة أكبر من جانب شركائنا الأمريكيين".

وأضاف أن الحديث تناول موضوعات على صلة بالحوار الاستراتيجي بين البلدين والحد من التسلح.

وينقضي في العام المقبل أجل آخر معاهدة رئيسية متبقية للحد من التسلح بين روسيا والولايات المتحدة، وهي معاهدة نيو ستارت. وأبدت موسكو استعدادها لتمديد المعاهدة، لكن مسؤولين أمريكيين وصفوها بأنها معيبة وعفا عليها الزمن.