حفيدا مؤسس السعودية وروزفلت يجسدان لقاء "كوينسي"

أعاد حفيدا الملك عبدالعزيز ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية فرانكلين روزفلت إحياء ذكرى لقاء "كوينسي" التاريخي.

هذا اللقاء الذي جمع مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز آل سعود والرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت، تم عقده في 14 فبراير/شباط 1945.

والصورة التي تم التقاطها، الأحد، لسفير خادم الحرمين الشريفين في البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز؛ كانت بمناسبة مرور 75 عاماً على اللقاء التاريخي الذي وضع حجر الأساس للعلاقات السعودية - الأمريكية.

وظهرت الصورة التي التقطها أحد المصورين مماثلة للصورة التاريخية التي علقت في الأذهان للقاء الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت على متن البارجة يو إس إس كوينسي.





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وألقى سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد خطاباً للاحتفال بهذه الذكرى، الأحد، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وأشاد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جون أبي زيد بالشراكة الاستراتيجية الواسعة التي تجمع البلدين.

وبيّن أبي زيد، في كلمته خلال احتفال السفارة باليوم الوطني الأمريكي، أن ملامح العلاقة الاستراتيجية بين واشنطن والرياض رسمها اللقاء بين الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بالرئيس فرانكلين روزفلت على متن البارجة الأمريكية يو إس إس كوينسي، الذي تحتفل السفارة أيضاً بذكراه الـ75.





وثمّن العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين في شتى المجالات، ومنها بناء نظام الطاقة العالمي الذي له دور حاسم في تحقيق النمو المطرد لاقتصاد العالم، وتوحيد المواقف لمواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة؛ خاصة الإرهاب.

وأشار إلى حيوية برامج التبادل بين البلدين، وذلك في مئات الآلاف من السعوديين الذين زاروا ودرسوا وعملوا في الولايات المتحدة، وتوجه مئات الآلاف من الأمريكيين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء فريضة الحج أو لغرض العمل في السعودية.

وأكد مواصلة الشركات الأمريكية العمل للإسهام في نجاح رؤية السعودية 2030، لافتاً إلى ازدياد عدد الزوار الأمريكيين إلى السعودية أكثر من أي وقت مضى.