الصين تعلن اكتشاف حالة جديدة بفيروس كورونا عائدة من مصر.. وعضو مجلس الجالية المصرية في الصين يوجه رسالة: "المريض كان في الصف 21 على الطائرة"

حالة من الغموض سيطرت بعد كشف إبراهيم نجم، عضو مجلس إدارة الجالية المصرية في الصين، وجود حالة مصابة بفيروس كورونا كانت موجودة بمصر وغادرت منذ أيام متجهة إلى الصين.

وقال نجم في منشور له عبر صفحته على “فيس بوك”: “النهاردة ظهرت وثيقة جديدة بتقول إن في حالة راجعة من مصر للصين عن طريق ترانزيت موسكو، ثبتت إصابتها بفيروس كورونا لكن مش معروف مكان الإصابة لأن المصاب قضى ساعة بمطار موسكو في طريق عودته من القاهرة”. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".



وتابع نجم: “من باب الاحتياط أي حد كان على رحلة SU 401 يوم 7 فبراير الساعة 1:45 من القاهرة لموسكو يروح يفحص. المريض كان في الصف 21 على الطائرة”.

وأعلنت مصر منذ أيام؛ ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا داخل البلاد، لشخص صيني يعمل في إحدى الشركات.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الحالة المصابة بفيروس كورونا في مصر عديمة الأعراض، وتم الكشف عنها من خلال تحري المُخالِطين لحالة دالَّة وصلت إلى القاهرة في رحلة عمل في الفترة بين 21 يناير و4 فبراير، إذ تأكدت إصابة هذه الحالة بمرض كوفيد-19 في يوم 11 فبراير في الصين بعد عودتها، وجرى عزل الحالة المؤكدة في مصر في أحد مستشفيات الإحالة.

يُذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الاثنين، للإعلان عن خروج المصريين العائدين من ووهان من الحجر الصحي إلى منازلهم. حسبما ذكر موقع "القاهرة 24".

وقالت الدكتور هالة زايد، إن مصر لا تنسى أبنائها، مؤكدة حرص القيادة السياسية على الإهتمام بأبناء الوطن في الدخل و الخارج.

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ووجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر للفريق الطبي و الطاقم الإداري وطاقم قيادة الطائرة ورجال مصلحة الجوزات بوزارة الداخلية و القوات المسلحة لما بذلوه من جهد في عملية الحجر الصحي، مشيدة بتكاتف والتفاف جميع أجهزت الدولة للحفاظ على أبنائها.

ولفتت وزيرة الصحة والسكان إلى أن جميع الفرق الطبية والتي بلغ عددها 450 فردًا تم تدريبهم على أعلى مستوى وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وأعربت وزيرة الصحة عن فخرها بما قدمه أبناء وزارة الصحة والسكان للمصريين العائدين من مدينة ووهان والذي يبلغ عددهم 302 فرد، موضحة أن جميع الفرق الطبية و الإدارية شاركوا في هذه الملحمة الوطنية بمحض إرادتهم ورغبتهم في خدمة الوطن، وسيتم تكريمهم، وتخليد أسمائهم بجدارية تذكارية في إحدى المنشآت الصحية التعليمية التابعة للوزارة قائلة لهم “أعطيتم للعالم درسًا في كيفية التعامل مع الأحداث الكبري وكنتم على قدر الحدث”.

الت منظمة الصحة العالمية إن الحالة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في مصر عديمة الأعراض، وتم الكشف عنها من خلال تحري المُخالِطين لحالة دالَّة وصلت إلى القاهرة في رحلة عمل في الفترة بين 21 يناير و4 فبراير، إذ تأكدت إصابة هذه الحالة بمرض كوفيد-19 في يوم 11 فبراير في الصين بعد عودتها، وجرى عزل الحالة المؤكدة في مصر في أحد مستشفيات الإحالة.

وجاري الآن تتبُّع المُخالِطين الآخرين لهذه الحالة، ونتائج فحصهم حتى الآن سلبية، وتجري متابعتهم على مدار الساعة لمدة 14 يومًا. وتُنسِّق منظمة الصحة العالمية مع مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية في كل من الصين ومصر لدعم إجراء الاستقصاء اللازم في مصر.

ويُتبع الآن التدبير العلاجي لحالات الإصابة المؤكدة في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة وفقًا للبروتوكولات المعيارية.

كما رفعت بلدان الإقليم حالة التأهب والاستعداد للعمليات بهدف ضمان الكشف المبكر عن حالات الإصابة المحتملة بمرض كوفيد-19 والاستجابة السريعة لها. وتمت مشاركة المعلومات عن الحالات المؤكدة والمشتبه فيها في الإقليم مع المنظمة وفقًا للوائح الصحية الدولية. ووضعت البلدان خططًا وطنية للتأهب والاستجابة ونفذتها، بهدف تفعيل الإجراءات والتدابير المشددة (إلى جانب الإجراءات التشغيلية الموحدة ذات الصلة بالموضوع)، وذلك بالتنسيق مع المنظمة.