السلطات العراقية تمنع الصينيين من مغادرة العراق بسبب "كورونا"

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، ضرورة وضع صيغة قانونية تُلزم الصينيين العاملين في الحقول النفطية بعدم مغادرة البلاد، لضمان سلامتهم من الإصابة بفيروس "كورونا".
وفي بيان لها، أشارت الوزارة إلى أن "وزير العمل باسم عبد الزمان أكد على ضرورة وضع صيغة قانونية تلزم العمال الصينيين في الحقول النفطية بعدم مغادرة البلاد من أجل سلامتهم وسلامة المواطنين العراقيين من الإصابة بفيروس كورونا"، مشيراً إلى أنه "سيتم جميع الجهات المختصة للخروج بتوصيات تضمن سلامة الجميع".
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