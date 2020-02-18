السلطات العراقية تمنع الصينيين من مغادرة العراق بسبب "كورونا"

أكدت ​وزارة العمل​ والشؤون الاجتماعية في ​العراق​، ضرورة وضع صيغة قانونية تُلزم الصينيين العاملين في الحقول النفطية بعدم مغادرة البلاد، لضمان سلامتهم من الإصابة بفيروس "كورونا".

وفي بيان لها، أشارت الوزارة إلى أن "​وزير العمل​ باسم عبد الزمان أكد على ضرورة وضع صيغة قانونية تلزم ​العمال​ الصينيين في الحقول النفطية بعدم مغادرة البلاد من أجل سلامتهم وسلامة المواطنين العراقيين من الإصابة ب​فيروس كورونا​"، مشيراً إلى أنه "سيتم جميع الجهات المختصة للخروج بتوصيات تضمن سلامة الجميع".