الصحة العالمية عن تطور كورونا: جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة

أشارت ​منظمة الصحة العالمية​ إلى أن أحدث البيانات التي نشرتها ​الصين​ عن الأشخاص الذين أصيبوا ب​فيروس كورونا​ المعدي تشير إلى انخفاض في الحالات ​الجديدة​ لكن "جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة" فيما يتعلق باتجاه تطور الوباء.

ولفت المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى أن "الصين قدمت وصفا لأعمار المصابين وخطورة المرض ومعدلات الوفاة في ​تقرير​ نشرته بشأن أكثر من 44 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا".

وفي حديث صحفي، أوضح أنه "يبدو أيضا أن البيانات تظهر انخفاضا في الحالات الجديدة، ولا بد من تفسير هذا الاتجاه بحذر شديد، الاتجاهات يمكن أن تتغير في الوقت الذي يتأثر فيه سكان جدد، ومن السابق جدا لأوانه القول إن هذا الانخفاض المذكور سيستمر. جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة ".