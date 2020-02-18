إسلام آباد تؤكد فرار الناطق السابق باسم "طالبان" باكستان من سجنه

أكدت السلطات الباكستانية خبر هروب الناطق السابق باسم حركة طالبان في باكستان إحسان الله إحسان، من سجنه، وذلك بعد أكثر من شهر على إعلانه عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن فراره.
وفي إجابة وزير الداخلية الباكستاني إعجاز أحمد شاه عن سؤال الصحفيين حول ما إذا أحرزت السلطات الباكستانية تقدما في إلقاء القبض على إحسان، قال إن بلاده اتخذت الخطوات اللازمة، مضيفا: “ستسمعون أخبارا جيدة”.
وتأتي تصريحات وزير الداخلية بعد انتشار تسجيل صوتي على منصات التواصل الاجتماعي نسب للناطق باسم طالبان باكستان الهارب، يعلن فيه فراره من مكان احتجازه يوم 11 كانون الثاني الماضي، وغادر مع عائلته إلى تركيا.
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