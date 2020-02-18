وزير النقل الإيراني:ننسق مع أوكرانيا لإرسال الصندوق الأسود لدولة ثالثة

أعلن وزير النقل الإيراني محمد إسلامي، عن احتمال إرسال بلاده الصندوق الأسود التابع للطائرة الأوكرانية إلى دولة ثالثة بالتنسيق مع كييف.
وخلال مؤتمر صحفي، أشار إسلامي إلى أنه "في حال لم نتمكن من تحليل معلومات الصندوق الأسود في إيران يحتمل أن نقوم بإرساله إلى دولة ثالثة تعترف بالقوانين الإيرانية، ويتم تحليله بالتنسيق مع أوكرانيا"، لافتاً إلى أن "هيئة الطيران المدني تعمل على تأمين معدات تمكنها من تحليل معلومات الصندوق"، في إشارة إلى طلب قدمته الحكومة الإيرانية في وقت سابق إلى فرنسا والولايات المتحدة.
ولم يذكر إسلامي الدولة التي يمكن إرسال الصندوق الأسود إليها، لكن كندا طلبت من إيران إرسال الصندوق الأسود إلى فرنسا.
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