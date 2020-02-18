وزير النقل الإيراني:ننسق مع أوكرانيا لإرسال الصندوق الأسود لدولة ثالثة

أعلن ​وزير النقل​ ال​إيران​ي ​محمد إسلامي​، عن احتمال إرسال بلاده الصندوق الأسود التابع للطائرة الأوكرانية إلى دولة ثالثة بالتنسيق مع كييف.

وخلال ​مؤتمر​ صحفي، أشار إسلامي إلى أنه "في حال لم نتمكن من تحليل معلومات الصندوق الأسود في إيران يحتمل أن نقوم بإرساله إلى دولة ثالثة تعترف بالقوانين الإيرانية، ويتم تحليله بالتنسيق مع ​أوكرانيا​"، لافتاً إلى أن "​هيئة الطيران المدني​ تعمل على تأمين معدات تمكنها من تحليل معلومات الصندوق"، في إشارة إلى طلب قدمته ​الحكومة الإيرانية​ في وقت سابق إلى ​فرنسا​ و​الولايات المتحدة​.

ولم يذكر إسلامي ​الدولة​ التي يمكن إرسال الصندوق الأسود إليها، لكن كندا طلبت من إيران إرسال الصندوق الأسود إلى فرنسا.