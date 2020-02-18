تعرض أحد المعتصمين للصدم خلال محاولته قطع طريق الرينغ

تعرض أحد المعتصمين عند تقاطع ​برج الغزال​ للصدم، خلال محاولته قطع الطريق باتجاه ​الرينغ​، وقد عمل ​الصليب الأحمر​ على اسعاف الجريح. وكان معتصمون قطعوا الطريق على تقاطع برج الغزال باتجاه ​جسر الرينغ​ ​بيروت​ بعد ​الاعلان​ عن وفاة الشاب احمد توفيق اليوم متأثرا باصابته بالحوادث التي وقعت في الجميزات في ​طرابلس​ في تشرين الثاني الماضي.

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