محتجون يقطعون جسر الرينغ بالاتجاهين تضامنا مع محتجي طرابلس

اقدم عدد من المتظاهرين على قطع جسر الرينغ بالاتجاهين تضامنا مع المحتجين الذين يقطعون طريق البحصاص عند مدخل طرابلس الجنوبي، إثر نبأ وفاة الشاب احمد توفيق اليوم متأثرا بجراحه.
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