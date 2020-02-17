النصيري يطالب لاعبي الوداد بتشريف قميص الفريق ويتفق مع دوصابر على عدم التسامح

عقد سعيد الناصيري، رئيس فريق الوداد الرياضي، إجتماعا مع اللاعبين والمدرب دوسابر، تم التطرق خلاله لمجمل النقاط المتعلقة بظروف الاشتغال داخل النادي، وفق بلاغ رسمي للنادي.

وكشف البلاغ ذاته أنه تم الاتفاق على الالتزام التام والمطلق بتشريف قميص نادي الوداد الرياضي في كل المباريات كيفما كانت الظروف، فضلا عن الالتزام بالتحلي بالأخلاق العالية المعروفة على لاعبي النادي عبر التاريخ داخل الملعب و خارجه.

وشدد البلاغ ذاته على أن الاتفاق شمل أيضا احترام القانون الداخلي والتذكير بمقتضياته، مع الاتفاق العام على تطبيق بنوده حرفيا، دون أي تسامح، خاصة تلك المتعلقة بالانضباط في المواعيد، تطبيق قرارات الطاقم التقني والإداري والطبي، والحفاظ على سمعة النادي لدى وسائل الإعلام والرأي العام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع البلاغ “تقنين استعمال كل ما من شأنه تشتيت تركيز اللاعبين قبل المباريات خاصة وسائل التواصل، اعتبار كل إخلال بأدبيات المعسكرات التدريبية تسيبا يسري عليه القانون الداخلي”.

وأوضح البلاغ ذاته أنه تم عقد اجتماع مع الطاقم التقني، بقيادة المدرب سيباستيان دوصابر، تم التذكير، خلاله، بأهداف العقد المبرم مع النادي.

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وعبر دوصابر عن أسفه للنتائج الأخيرة، وتحمله المسؤولية، وكذا معرفته الدقيقة للنادي وانتظارات الجمهور، مشددا في السياق ذاته على أن من أسباب تعاقده الحالي، ذكرى هذا الجمهور في مساره، ملتزما برجوع الفريق إلى توهجه في الاستحقاقات المقبلة.

وخلص الاجتماع، يضيف البلاغ، إلى أن جميع الظروف متوفرة، أكثر من أي وقت مضى، للعودة إلى الأداء المعهود في فريق الوداد الرياضي، والمضي قدما في أطوار البطولة الاحترافية الوطنية وكذا عصبة الأبطال الإفريقية

وختم البلاغ “اتفق الطرفان على أن هامش التسامح لم يعد موجودا، وأن الخيار الأوحد هو تقديم الأداء الأمثل في قادم مبارياته”.