اعتقل في “حراك الريف.. المحدالي يُعانق الحرية

غادر المعتقل اسامة المحدالي على خلفية “حراك الريف” اليوم الاثنين، أسوار السجن بعد قضاءه سنتين ونصف حبسا نافذا، بالسجن المحلي بتاونات.

وكان المحدالي من أبرز نشطاء “حراك الريف” في مدينة امزورن، حكم عليه بسنتين ونصف حبسا نافذا، قضاها بكل من السجن المحلي بالحسيمة والسجن المحلي بكرسيف والسجن المحلي بتاونات.

وتجدر الإشارة أن الناشط توبع من قبل النيابة العامة من أجل إهانة رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح.