سيواجه دنيا بطمة وشقيقتها.. المركز الوطني لحقوق الإنسان طرفا مدنيا في قضية “حمزة مون بيبي”

قضت اليوم الاثنين، محكمة الاستئناف، في مدينة مراكش، بقبول تنصيب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، في شخص ممثله القانوني كطرف مدني فيما يخص محمد ضاهر وعدنان السكين وسكينة جناح، المتورطين، في قضية “حمزة مون بيبي”.

وقال محمد مديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح ل”اليوم 24″، أن بناء على هذا الحكم الذي يخول للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب تنصيب نفسه مطالبا بالحق المدني؛ سينصب نفسه في مواجهة المغنية دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام باطمة والموجودة حاليا على ذمة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وتجدر الإشارة إلى أن “اليوتوبوز” “سكينة كلامور” ومحمد ظاهر وعدنان السكين، تم الحكم عليهم بسنتين سجنا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية، على خلفية ثبوت تواطئهم فيما بات يُعرف إعلاميا بقضية “حمزة مون بيبي” التي شكلت مثار اهتمام الرأي العام الوطني.