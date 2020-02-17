رابيو لا يريد الرحيل عن يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، أن نجم يوفنتوس الإيطالي، أدريان رابيو، حسم موقفه من مغادرة فريقه، وقد أبلغ "السيدة العجوز" بقراره في ظل الشائعات التي ترددت حول إمكانية رحيله في صفقة تبادلية مع بول بوغبا من مانشستر يونايتد.

وخرجت العديد من التقارير في الأيام الأخيرة، لتكشف عن إمكانية رحيل رابيو ودخوله في صفقة تبادلية ينتقل بمقتضاها إلى اليونايتد مقابل انضمام بوغبا إلى يوفنتوس.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن رابيو أكد أن الأفضل لم يأت بعد مع يوفنتوس، موضحة أنه لا يريد الرحيل عن البيانكونيري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف أن لاعب الوسط الفرنسي يرغب في البقاء بمدينة تورينو وإثبات نفسه مع النادي، حيث يريد حجز مكان أساسي في تشكيلة الفريق تحت قيادة ماوريسيو ساري، المدير الفني لليوفي.

ولفت الموقع إلى أن رد فعل يوفنتوس على قرار اللاعب الفرنسي كان إيجابيًا، مشيرة إلى أن النادي لا يريد التفريط فيه خلال الصيف.