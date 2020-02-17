(كوفيد19): 105 حالات وفاة جديدة .. والصين تؤكد: قابل للعلاج ويمكن الوقاية منه

ـ بكين تبحث تأجيل الجلسة البرلمانية السنوية

ـ إلغاء فعاليات الاحتفال بعيد ميلاد إمبراطور اليابان

ـ مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بالفيروس

ـ إصابة 99 راكبا آخرين بـ(السفينة الموبوءة) وأميركا تجلي رعاياها من على متنها

بكين ـ عواصم ـ وكالات:

أعلنت السلطات الصحية في الصين أمس وفاة 105 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في جميع انحاء الصين 1770 شخصا منذ بداية تفشي المرض. كما تم تسجيل 2048 حالة إصابة إضافية مؤكدة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد المصابين 70 ألفا و 548 شخصا. في السياق، قالت مسؤولة في لجنة الصحة الوطنية الصينية أمس إن فيروس كورونا المستجد، قابل للعلاج ويمكن الوقاية منه. وأضافت قوه يان هونغ في تصريحات أدلت بها خلال مؤتمر صحفي يومي إن نسبة الحالات الحرجة بين المصابين بالفيروس في ووهان، مركز تفشي الفيروس، انخفضت إلى 18 بالمئة بعدما كانت 38 بالمئة في بداية التفشي. وذكرت وكالة انباء بلومبرج أن عدد من غادروا المستشفيات يوم أمس الاول 1425 حالة ليبلغ عدد المتعافين بحلول نهاية الأحد 10 آلاف و 844 شخصا.

ونقلت وكالة (شينخوا) عن تشانغ شين مين مدير المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية في وزارة العلوم والتكنولوجيا: أن التجارب المختبرية أظهرت أن كلوروكين فوسفات وهو دواء مضاد للملاريا ، يمكن أن يحمي بفعالية عالية من الإصابة بفيروس كورونا”. وأضاف شين مين:” تظهر النتائج السريرية الأولية أن كلوروكين فوسفات فعال للغاية في علاج الالتهاب الفيروسي الجديد. كوفيد 19″.

وقالت الصين إن وفد خبراء منظمة الصحة العالمية سيزور بكين وإقليمي قوانغدونغ وسيتشوان. وتقرر الصين في 24 فبراير ما إذا كانت سوف تؤجل جلستها البرلمانية السنوية المقرر أن تبدأ في أوائل مارس. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن اللجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني، وهي هيئة حاكمة بارزة، سوف تتخذ القرار في اجتماع يوم الاثنين المقبل. ويحتمل أن يحدث التأجيل وسط تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ الذي أدى إلى غلق مدن ومناطق بأكملها وتعليق عمل طرق النقل.

في السياق، أطلق باحثون طبيون صينيون تحذيرا شديدا من أن هناك فئة من البشر تعد “الأكثر عرضة” للإصابة بالفيروس القاتل. ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” دراسة علمية أعدها باحثون في مجال الأورام، أكدوا فيه أن مرضى السرطان يصبحون “أكثر عرضة” للإصابة بفيروس كورونا المستجد. وأرجعت الدراسة ذلك إلى ضعف الجهاز المناعي لمرضى السرطان، بسبب الأورام الخبيثة والعلاجات المضادة للسرطان مثل العلاج الكيميائي أو التدخل الجراحي. وأشار الأطباء إلى أن مرضى السرطان هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس “كورونا”، كما أن تأثيراته وأعراضه وخطورته تكون أكبر بكثير من الفئة غير المصابة بالسرطان. واستند الباحثون في نتائجهم على جمع وتحليل بيانات أكثر من 20 ألف حالة مصابة بعدوى فيروس “كورونا” الجديد من نحو 575 مستشفى في جميع أنحاء الصين. واقترح الباحثون ضرورة أن يخضع مصابو السرطان خاصة كبار السن منهم والذين تعرضوا لعدوى فيروس “كورونا” الجديد لمراقبة وعلاج مكثفين، لأنهم يكونون أكثر عرضة للتعرض إلى خطر الوفاة.

وفي اليابان، أعلن القصر الامبراطوري أنه تم إلغاء فعاليات للاحتفال بعيد ميلاد الامبراطور ناروهيتو، في ظل المخاوف من تفشي الفيروس القاتل. وكان من المقرر أن يستقبل الامبراطور، الذي سوف يتم عامه الـ60 الأحد المقبل، والامبراطورة ماساكو وأفراد من الأسرة الملكية ، المهنئين ثلاث مرات يوم الأحد . ويذكر أن الامبراطور ناروهيتو تولى العرش في الأول من مايو الماضي، بعد يوم من تنازل والده اكيهيتو عن العرش، في أول تنازل عن العرش في اليابان منذ 202 عام.

الى ذلك، قالت السفارة الأميركية في طوكيو إن رحلتين جويتين عارضتين أميركيتين تقلان مئات الركاب من سفينة سياحية غادرتا اليابان. وأصبح حوالي 340 أميركيا، كانوا عالقين على متن سفينة “دياموند برنسيس” الموبوءة في ميناء يوكوهاما، في طريقهم إلى الولايات المتحدة بعد فحصهم للكشف عن أعراض المرض. وبعد وصولهم إلى الولايات المتحدة، سيجري وضعهم رهن الحجر الصحي لمدة 14 يوما أخرى. وفيما يتعلق بمن ثبت إصابتهم بفيروس كورونا الجديد “كوفيد “19 فمازالوا في اليابان. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اليابانية أنه تم تسجيل 99 حالة إصابة أخرى بالفيروس القاتل على متن “دياموند برنسيس” الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما، ليبلغ بذلك عدد الحالات المصابة على متن السفينة 454 حالة. وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن مسؤولي وزارة الصحة فحصوا حتى الآن 1723 راكبا على متن السفينة، التي تحمل 3700 راكب بالإضافة إلى طاقم العمل. وقالت الوزارة إن من بين الـ 99 حالة إصابة الجديدة، 43 يابانيا. وقد ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في كوريا الجنوبية إلى ثلاثين حالة بعد التأكد من إصابة زوجة مصاب كوري بالفيروس، رغم عدم سفر زوجها أو اتصاله بأي مصاب. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مركز تدابير الحجر الصحي امس قوله إن عدد المصابين بالفيروس بلغ 29 حالة.