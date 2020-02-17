الكويت: العفو عن مئات السجناء .. وتعديل وزاري محدود

الكويت ـ وكالات: أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا بالعفو عن 840 سجينا بمناسبة الأعياد الوطنية. وشمل المرسوم، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، “إعفاء 569 من غرامات وكفالات”. ونص المرسوم على أنه “يخضع كافة المفرج عنهم لإجراءات الرقابة اللاحقة التي تتخذها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، ويمنع من السفر المفرج عنه خلال تلك الفترة، ويجوز رفع هذا المنع بحسب الأحوال تحت إشراف النيابة العامة. ويعتبر تخفيض عقوبة الحبس كأن لم يكن إذا ساء سلوك من خفضت عقوبته قبل التاريخ المحدد للإفراج عنه أو خلال الفترة التي أعفي منها”.

في غضون ذلك، أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا بتعديل وزاري محدود حيث تم تقسيم وزارة النفط والكهرباء والماء. ونص المرسوم على تعيين براك الشيتان وزيرا للمالية، ومحمد بوشهري وزيرا للكهرباء والماء. وبحسب المرسوم ، شمل التعديل وزيرة المالية وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل، حيث أصبحت وزيرة للشؤون الاجتماعية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية ، وخالد الفاضل وزيرا للنفط بعد أن كان وزيرا للنفط والكهرباء والماء .

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