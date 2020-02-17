الجيش السوري يحرر مساحات واسعة من ريفي حلب وإدلب

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات: أعلن الجيش السوري امس فرض سيطرته الكاملة على عشرات البلدات في ريف حلب الشمالي الغربي مؤكدا مواصلة حملته للقضاء “على ما تبقى من تنظيمات إرهابية أينما وجدت”. يأتي تقدم الجيش السوري بعد أن نجح في طرد الارهابيين من طريق (إم5) السريع الرئيسي الذي يربط حلب بالعاصمة دمشق مما أعاد فتح أسرع طريق بين أكبر مدينتين سوريتين للمرة الأولى منذ سنوات في إنجاز استراتيجي كبير.

وذكرت القيادة العامة للجيش السوري في بيان اوردته وكالة الانباء السورية “سانا” أنه “بخطوات مدروسة محكمة وعمليات نوعية مركزة تابع أبطال الجيش العربي السوري تقدمهم مصممين على اقتلاع الإرهاب التكفيري من جذوره والقضاء على القتلة المسلحين الذين أرادوا مصادرة إرادة أهلنا في المنطقة واتخاذهم رهائن ودروعاً بشرية لعرقلة تقدم الجيش وتأخير القضاء على تلك التنظيمات المسلحة المصنفة على لائحة الإرهاب وفق القانون الدولي”. وأشارت القيادة العامة للجيش السوري في بيانها إلى تمكن جيشها من تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية وبزمن قياسي استعيدت فيه السيطرة التامة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي”.

في غضون ذلك، بدأت وحدات الجيش السوري عمليات تمشيط واسعة للمناطق التي حررتها من الإرهاب بريفي حلب الشمالي الغربي والغربي وعثرت على أنفاق وخنادق ومقرات محصنة للإرهابيين في ضهرة عبد ربه والمحلق الجنوبي بالريف الغربي.

وأوضحت “سانا” أن الارهابيين عمدوا خلال السنوات السابقة إلى تهجير الأهالي من منازلهم في منطقة المحلق الجنوبي وضهرة عبد ربه واتخذوا من أقبية الأبنية السكنية والحكومية والمنشآت الصناعية مقرات لهم وحفروا خنادق وحصنوها ووضعوا سواتر من الصخور والأتربة على جانبيها لتأمين التنقل الآمن بين الأبنية كما حفروا أنفاقا لتفادي ضربات الجيش.