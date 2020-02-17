بمهمة بحرية جديدة .. أوروبا تعتزم مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا

موسكو تنفي إرسال قوات

بروكسل ـ د ب أ: يعتزم الاتحاد الأوروبي مراقبة حظر توريد أسلحة لليبيا مستقبلا عبر مهمة بحرية جديدة. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بروكسل أمس إن هناك اتفاقا مبدئيا حول مهمة جديدة للاتحاد الأوروبي، وأضاف: “هذه المهمة سيكون لها أيضا عنصر بحري موجه إلى الطرق التي يسلكها الذين يجلبون أسلحة إلى ليبيا، أي في شرق البحر المتوسط”. وكان ماس دعا النمسا ودولا أخرى إلى عدم عرقلة إحراز تقدم في الرقابة على حظر توريد أسلحة لليبيا بسبب مخاوف متعلقة بسياسة الهجرة. وقال ماس في وقت سابق أمس خلال اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي ببروكسل: “الذين يفكرون في المقام الأول في قضايا الهجرة، يتعين عليهم أن يعلموا أنه لا يمكن حل مشكلات الهجرة إلا إذا لم تبق ليبيا دولة فاشلة”. وأكد ماس ضرورة أن يقدم الاتحاد الأوروبي إسهاما في المراقبة على حظر توريد أسلحة لليبيا، وقال: “ليس حاسما في ذلك ما إذا كانت هذه الإسهامات ستُقدم من البر أو الجو أو البحر. المهم هو أن نتمكن من مراقبة ما إذا كان يُجرى خرق الحظر عبر البر أو الجو أو البحر”، معربا عن أمله في أن يعي الجميع مسؤوليتهم تجاه ذلك.

وانتشلت سفن العملية “صوفيا” أيضا المهاجرين في عرض البحر إلى أن تم تعليق المهمة في أواخر العام الماضي بسبب خلاف حول المكان الذي ينبغي أن ينقل إليه الأشخاص الذين تم إنقاذهم. وتعارض النمسا بشدة إحياء عملية “صوفيا”. يُذكر أن 16 دولة ومنظمة اتفقت قبل أربعة أسابيع خلال قمة برلين بشأن ليبيا على إنهاء التدخل الخارجي في النزاع الليبي الدائر منذ تسعة أعوام. وتعتبر ليبيا دولة عبور مهمة للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

الى ذلك، أعلن ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية لم يرسل قوات روسية إلى ليبيا، ولم يصدر أي أوامر في هذا الصدد. وردا على سؤال عما تردد عن كيفية تفسير وجود قتلى روس، قال بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك إنه لا يعرف ذلك، وإنه لا يستطيع تفسير ذلك. واختتم حديثه قائلاً: “لا توجد قوات روسية في ليبيا”. وفي وقت سابق نفى نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، ما ذكره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول وجود شركات عسكرية روسية خاصة تعمل في ليبيا بإشراف من مسؤولين عسكريين روس.