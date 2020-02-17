وزير النقل يعلن ارسال ٢٠ باص نقل للعمل داخل نينوى

اعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، الاثنين، ارسال ٢٠ باص نقل داخلي نوع (king long) للعمل بين المناطق والمدن داخل محافظة نينوى لخدمة اهالي الموصل.

وقال لعيبي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ارسال هذه العجلات جاء لتفعيل واقع النقل في المحافظات المحررة وتذليل كل المعوقات امام الخطط التشغيلية والخدمية لاسيما مدينة الموصل الحدباء عبر باصات الشركة العامة لنقل للمسافرين والوفود احدى تشكيلات وزارة النقل".

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وبين لعيبي ان "عدد الباصات التي تعمل داخل المحافظة اصبحت (٣٧) باصاً عاملة بين جانبي ومناطق محافظة نينوى لتفعيل النقل وتعزيز واقع الخدمات بين جانبي المدينة والمتمثلة باحياء النقل الجماعي لعموم مناطق الموصل وكذلك من والى المحافظة".

يذكر ان وزارة النقل متمثلة بالشركة العامة لنقل المسافرين والوفود خصصت في وقت سابق ١٧ باصاً الى محافظة نينوى كخطوة اولية لتفعيل النقل الجماعي في المحافظة وتم تعزيزها اليوم كخطوة ثانية بارسال (٢٠) باص.