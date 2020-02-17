علاء مبارك ينشر فيديو جديد لوالده على "تويتر"

نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، يوضح المراحل العمرية لوالده من وقت دراسته في الكلية، حتى وصل لرئاسة مصر.
وتساءل العديد من المعلقين على الفيديو عن الحالة الصحية لمبارك، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية في الأيام القليلة الماضية. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".
وفي وقت سابق كشف فريد الديب، محامي أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تفاصيل الحالة الصحية وحقيقة خروج الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من المستشفى.
وقال فريد الديب، في تصريح لـ”القاهرة 24″، إن الرئيس مبارك لم يخرج حتى الآن من المستشفى، وذلك بعد عملية استئصال ورم أجراها الرئيس مبارك خلال الأيام القليلة الماضية.
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