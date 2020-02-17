الخطيب:علينا البحث عن ما يجمع بيننا وبين تيار المستقبل والاشتراكي وحزب الله

سأل الوزير السابق ​طارق الخطيب​ "منذ متى لم يكن الموقف الايراني على مسافة من ​أميركا​؟ وألم يزور وفدا ايرانيا رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ في ​بيت الوسط​ والحريري استقبله فما الذي تغير في الموقف الايراني من أميركا؟ ونحن نتمنى من أي ​لبنان​ي لديه علاقات دولية قوية أن يستثمر ذلك لمصلحة لبنان".

ولفت الخطيب في حديث تلفزيوني، الى أن ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ هو المؤسس والملهم، لكن بعد أن وصل الى سدة الرئاسة في ​بعبدا​ أصبح بمثل كل اللبنانيين وليس "​التيار الوطني الحر​".

وعن تمثال قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​ في ​مارون الراس​، علق الخطيب بأنه "يجب التمييز بين علاقة التيار مع "​حزب الله​" كمقاومة طهرت لبنان وغيرت المسار في الصراع العربي ال​اسرائيل​ي، وبين أشخاص لديهم مشكلة مع بعد التصرفات لدى حزب الله، فموضوع البلد اليوم لا بختصر بتمثال "الشهيد" قاسم سليماني على الحدود مع اسرائيل، واذا بعض الناس ترى في ذلك خطرا على لبنان، فالخطر الاسرائيلي كان موجودا من قبل أن تنوجد ​المقاومة​".

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وعن وصفه سليماني بالشهيد، نوه بأن "كل انسان تقتله اسرائيل أو أميركا هو شهيد، وبالنسبة لي عندما تتبنى أميركا المصالح الاسرائيلية على المصالح اللبنانية فهم سواسية". وأكد أنه "علينا البحث عن ما يجمع بيننا وبين "​تيار المستقبل​" وبيننا وبين "​الحزب التقدمي الاشتراكي​"، وبين "حزب الله" و"تيار المستقبل" بدل أن نزيد الشرخ"، مطالبا بألا يتم "محاسبتنا على مواقف "حزب الله"، فهو موجود ويمكنكم مسائلته عن مواقفه".

وعن سبب الدعوة التي وجهها "التيار الوطني الحر" للتظاهر أمام ​مصرف لبنان​ غدا، أوضح الخطيب أن "نواب "تكتل ​لبنان القوي​" وجهوا سؤالا الى حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ عن الأموال التي هربت منذ17 تشرين الأول الى الخارج ولم نحصل على جواب، وهذا سبب التظاهرة غدا"، سائلا"الا تعتقد كمواطن ان الوضع الذي وصلنا اليه يتحمل جزء من مسؤوليته من كان مسؤولا عن ال​سياسة​ النقدية و​الوضع المالي​ في البلد؟"

وعن سبب عدم احتضان التيار للتظاهرات والمشاركة مع ​المحتجين​ أشار الى "أننا "ما منركب موجة"، واذا استعرضتم تاريخنا سترون أن المطالب التي رفعت في 17 تشرين كانت مطالبنا".