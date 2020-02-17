ميشال نجار: الاصلاحات بالطرق العامة ستبدأ في شهر حزيران المقبل

اشار ​وزير الاشغال​ ​ميشال نجار​ في حديث تلفزيوني، الى ان النقص في الاعتمادات لتاهيل الطرق العامة سيتم العمل عليه عبر ​مجلس الانماء والاعمار​ عبر الاقتراض من ​البنك الدولي​، والاعمال ستبدأ في شهر حزيران المقبل. إضغط للمزيد

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