المجلس الوطني في التيار الوطني الحر اجرى تعديلات على نظامه الداخلي

أعلنت لجنة المركزية للاعلام في ​التيار الوطني الحر​ أنه"انطلاقا من مقتضيات النظام الداخلي والتزاما بحسن سير العمل الديمقراطي، عقد المجلس الوطني في التيار جلسة رسمية وصوت على عشرة قرارات متعلقة بتعديلات في النظام الداخلي. وكانت في بداية الجلسة التي تخللتها نقاشات بناءة، كلمة لرئيس التيار ​جبران باسيل​. وشارك في الجلسة المجلس التنفيذي ونائبتا الرئيس مارتين نجم كتيلي و​مي خريش​ وأمين السر ألان لحود".

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