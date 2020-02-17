سامي الجميل: صوت لبنان استعادت حريتها وكرامتها

اشار رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "​صوت لبنان​ استعادت حريتها وكرامتها. مبروك عمو جوزيف، شكرا للمحامين بقيادة النقيب الرفيق ​جورج جريج​، الذين خاضوا هذه المعركة القضائية الكبيرة". إضغط للمزيد

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