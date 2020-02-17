النشرة: وقفة احتجاجية امام مصرف لبنان بصيدا رفضا لسياسية الحاكم

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن تجمع عدد من الشبان امام فرع ​مصرف لبنان​ حيث نظموا وقفة احتجاجية رفضا لسياسية حاكم مصرف لبنان وادارة ​المصارف​.

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