وزير الإتصالات الإيراني: نتعرض لهجمات سيبرانية من خارج البلاد وداخلها

أعلن نائب وزير ​الاتصالات​ ال​إيران​ي أمير ناظمي، أن بلاده تشهد هذه الأيام هجمات سيبرانية منظمة ومتواصلة، تستهدف ​البنى التحتية​ من خارج وداخل البلاد، واصفاً إياها بأنها "واسعة جدا ومتنامية، وأنها أكبر حجما من هجمات الأسبوع الماضي، التي وصفت حينها بالأكبر في تاريخ إيران".

وأشار في تصريح صحفي إلى أن "الهجمات تؤثر على جودة ​الإنترنت​ في البلاد"، معربا عن قلقه من أن "تؤدي إلى تقليص سرعة الإنترنت وخلق حالة من الاستياء لدى المواطن الذي قد يعتقد أن ​الحكومة​ هي من تعمل على ذلك".

وكانت قد أعلنت إيران في الثامن من الشهر الجاري، تعرضها لهجوم سيبراني، قالت إنه "الأكبر في تاريخها"، أدى إلى قطع محدود للإنترنت لمدة ساعة.