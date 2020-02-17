الصحة السعودية: لم نسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​المملكة العربية السعودية​ أنها لم تسجل أي حالة إصابة ب​فيروس كورونا​، وأوضحت الوزارة أنها قامت بفحص 3195 قادم عبر الرحلات الجوية المباشرة من ​الصين​، وتم فحص 1947 مسافر دخل المملكة في رحلات غير مباشرة من الصين. إضغط للمزيد

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