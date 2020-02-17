الكرملين: ماكرون يؤيد تطوير الحوار الروسي الفرنسي والروسي الأوروبي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أنصار تطوير الحوار الروسي الفرنسي، الذي يعتبر السبيل الوحيد للخروج من الأزمات.
وفي حديث صحفي، لفت بيسكوف إلى "أنني لم أطلع بالتفصيل على تصريح الرئيس الفرنسي. نحن نعرف شيئا واحدا فقط - إنه مؤيد ملتزم بتطوير الحوار الروسي الفرنسي، والروسي الأوروبي"، مؤكداً أن المهم هو "الوصول للتفاهم، والعثور على طرق الخروج من العديد من الأزمات التي تشكل تحديا لنا اليوم".
وردا على اتهام روسيا بالتدخل بالإنتخابات الفرنسية، أشار بيسكوف إلى أن "روسيا تعارض بشكل قاطع أن تتدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية، ونحن من جانبنا، لا نسمح بإمكانية أن تفعل روسيا الشيء نفسه بالنسبة لدول ثالثة".
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