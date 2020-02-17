أفادت ​وزارة الدفاع الروسية​ عن استئناف الدوريات المشتركة شمال سوريا بعد أسبوعين من تعليق الجانب التركي مشاركته فيها. جاء ذلك بعد أن أعلنت ​وزارة الخارجية التركية​ أن "المحادثات الروسية التركية في ​​موسكو​​ لحل الوضع في إدلب السورية ستستأنف يوم الثلاثاء"، مشيرة الى أن الوفد التركي أكد في المفاوضات التي جرت في موسكو، على الحاجة إلى التخفيف الفوري للتوترات في المنطقة ومنع تدهور الحالة الإنسانية".​​​​​​​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دفاع روسيا: استتناف دورياتنا المشتركة مع تركيا شمالي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.