وزير النقل السوري اعلن عن عودة تشغيل مطار حلب خلال الأيام القادمة

أعلن ​وزير النقل​ السوري ​علي حمود​ عن عودة تشغيل ​مطار حلب الدولي​ خلال الأيام القادمة، وذلك بعد تأمين ​الجيش السوري​ لكامل ​مدينة حلب​ من الإرهابيين وقذائفهم. واوضح أن يوم الأربعاء القادم سيشهد أول رحلة جوية من ​مطار دمشق الدولي​ إلى مطار حلب الدولي.

وأشار حمود إلى أنه ستتم برمجة رحلات إلى العاصمة المصرية ​القاهرة​، وإلى دمشق خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان مطار حلب الدولي من المناطق التي لم تخرج عن سيطرة ​الدولة​ طوال فترات الحرب، وبشكل خاص عام 2013 حيث كانت معظم مناطق حلب في يد الإرهابيين.