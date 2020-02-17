وزير النقل السوري اعلن عن عودة تشغيل مطار حلب خلال الأيام القادمة

أعلن وزير النقل السوري علي حمود عن عودة تشغيل مطار حلب الدولي خلال الأيام القادمة، وذلك بعد تأمين الجيش السوري لكامل مدينة حلب من الإرهابيين وقذائفهم. واوضح أن يوم الأربعاء القادم سيشهد أول رحلة جوية من مطار دمشق الدولي إلى مطار حلب الدولي.
وأشار حمود إلى أنه ستتم برمجة رحلات إلى العاصمة المصرية القاهرة، وإلى دمشق خلال الأيام القليلة القادمة.
وكان مطار حلب الدولي من المناطق التي لم تخرج عن سيطرة الدولة طوال فترات الحرب، وبشكل خاص عام 2013 حيث كانت معظم مناطق حلب في يد الإرهابيين.
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