المعارضة التركية تتهم أردوغان بالارتباط مع غولن

قام زعيم ​حزب الشعب الجمهوري التركي​ ​كمال كليتشدار أوغلو​، برفع ​دعوى قضائية​ اتهم فيها الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، بالارتباط بالواعظ الإسلامي ​فتح الله غولن​ وبتنظيم "فيتو" الذي يتزعمه.

وفي تصريح لمحامي الدفاع عن حزب الشعب الجمهوري جلال تشيليك،على وسائل التواصب الإجتماعي، أشار إلى أنه "بتكليف من رئيس الحزب كليتشدار أوغلو، رفعنا دعوى قضائية ضد رجب طيب أردوغان بقيمة 5 قروش. وتقول الدعوى التي رفعناها، إننا سنثبت علاقة أردوغان مع حركة غولن، وسنجعله يأسف لأنه رفع بنفسه دعوى قضائية ضد كليتشدار أوغلو".

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق، اتهم حزب الشعب الجمهوري المعارض، ​حزب العدالة والتنمية​ بقيادة أردوغان، بالتواطؤ مع تنظيم "فيتو" وهو ما سمح لأنصار هذا التنظيم بشغل مناصب رفيعة وعليا في ​الدولة​.