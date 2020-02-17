سبوتنيك: تعزيزات روسية تدخل مطار "الطبقة العسكري" غرب الرقة

أدخلت ​الشرطة العسكرية​ الروسية، تعزيزات لها إلى مطار "الطبقة العسكري" شرق ​الفرات​. ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر محلية بريف ​الرقة​ بأن "تعزيزات عسكرية روسية وصلت، إلى مطار مدينة الطبقة العسكري في محافظة الرقة السورية الواقع تحت سيطرة ​الجيش السوري​". وأكدت المصادر أن "خمس عربات تقل على متنها عناصر من الشرطة العسكرية الروسية، إضافة إلى شاحنتين تم تغطيتهما بشكل كامل دخلت إلى ​مطار الطبقة​ في ريف الرقة قادمة من مدينة "مسكنة" في ​ريف حلب​ الشرقي عبر الطريق الدولي (حلب- الرقة) المعروف باسم "M4" برفقة مروحيات روسية لحمايتها.

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