قطع طريق البحصاص إثر وفاة الناشط أحمد توفيق

قطع محتجون طريق البحصاص مدخل طرابلس الجنوبي بالحجارة والعوائق، إثر وفاة الناشط أحمد توفيق الملقب بعلوش، متأثرا بجروحه التي كان أصيب بها في 17 تشرين الثاني الفائت خلال الاحتجاجات في شارع الجميزات بطرابلس.
ونفذ المحتجون تظاهرة جابت شوارع طرابلس، ورددوا هتافات أكدت "الاستمرار في تحركاتهم حتى تحرير البلد من الفساد".
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