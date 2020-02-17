قطع طريق البحصاص إثر وفاة الناشط أحمد توفيق

قطع ​محتجون​ طريق ​البحصاص​ مدخل ​طرابلس​ الجنوبي بالحجارة والعوائق، إثر وفاة الناشط أحمد توفيق الملقب بعلوش، متأثرا بجروحه التي كان أصيب بها في 17 تشرين الثاني الفائت خلال ​الاحتجاجات​ في شارع الجميزات بطرابلس.

ونفذ المحتجون ​تظاهرة​ جابت شوارع طرابلس، ورددوا هتافات أكدت "الاستمرار في تحركاتهم حتى تحرير البلد من ​الفساد​".