زاكربرغ يبحث في في بروكسل تنظيم قطاع الانترنت

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بروكسل: يعقد مؤسسة شبكة "فيسبوك" الأميركي مارك زاكربرغ الاثنين اجتماعات مع المفوضية الأوروبية للبحث في تنظيم قطاع الإنترنت قبل يومين من عرض بروكسل استراتيجيتها بشأن الذكاء الإصطناعي.

وأتت زيارة زاكربرغ مؤسس أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم التي تملك أيضا خدمتي "إنستغرام" واتساب"، لبروكسل بعد أربعة أسابيع من زيارة قام بها رئيس سوندار بيشاي رئيس مجموعة "ألفابت" الشركة الأم ل"غوغل". ودعا بيشاي الاتحاد الأوروبي خلال زيارته إلى اعتماد "نهج متناسق" لتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي.

ويلتقي زاكربرغ نائبة رئيسة المفوضية الاوروبية المكلفة الشؤون الرقمية مارغريت فيستاغر ومفوض الشؤون الصناعية تييري بروتون والمفوضة الأوروبية للشؤون القانونية فيرا يوروفا.

وباشرت المفوضية الأوروبية "تحقيقا تمهيديا" حول "غوغل" و "فيسبوك" لمعرفة كيفية جمعهما لبيانات المستخدمين الشخصية ولأي أغراض.

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وفي مقال رأي نشرته الاثنين صحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية المتخصصة بأوساط الأعمال، شدد زاكربرغ على أن "شركات التكنولوجيا العملاقة تحتاج إلى مزيد من القواعد التنظيمية".

وكتب "لا أظن انه ينبغي على الشركات الخاصة أن تتخذ وحدها هذا الكم من القرارات عندما يتعلق الأمر بالقيم الديموقراطية الأساسية".

وأشار إلى انه دعا العام الماضي إلى "قواعد تنظمية في أربعة ميادين هي الانتخابات والمضامين المضرة والخصوصية والحق في نقل البيانات".