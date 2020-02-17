الأمم المتحدة: 900 ألف نازح سوري منذ ديسمبر جراء المعارك في شمال غرب سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - سوريا - (أ ف ب)

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن المواجهات في شمال غرب سوريا بلغت مستوى مرعبًا، وأدت إلى فرار 900 ألف شخص منذ بدء هجوم النظام في ديسمبر.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، في بيان، "نعتقد الآن أن 900 ألف شخص نزحوا منذ الأول من ديسمبر الماضي، غالبيتهم الكبرى من النساء والأطفال".

والحصيلة السابقة التي أعلنتها الامم المتحدة، الخميس الماضي، بلغت 800 ألف نازح.

وأضاف لوكوك "انهم مصدومون ومجبرون على النوم في العراء وسط الصقيع لأن مخيمات (اللاجئين) تضيق بهم. الأمهات يشعلن البلاستيك لتدفئة أولادهن ويموت رضع وأطفال من شدة البرد".

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وشن النظام السوري بدعم من موسكو في ديسمبر هجومًا على محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، المعقل الأخير للفصائل المعارضة والجهادية.

وأعتبر المسؤول الأممي أن "العنف في شمال غرب سوريا أعمى"، داعيًا إلى "خيار وحيد" هو وقف إطلاق النار، وتابع "نتلقى معلومات مفادها أن أمكنة وجود النازحين هي مستهدفة اليوم ما يؤدي إلى قتلى وجرحى وعمليات فرار جديدة".

وقال لوكوك "حتى العاملون في المجال الإنساني نزحوا وقتلوا"، مشيرًا إلى أن "بعثة اغاثة هائلة" في طريقها من تركيا إلى سوريا، لكن حجم المأساة "تجاوزها".

وأسفر النزاع في سوريا منذ 2011 عن أكثر من 380 ألف قتيل.