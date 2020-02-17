للحصول على مساعدات غذائية.. مقتل وإصابة 32 شخصًا في حادث تدافع بالنيجر

محمد اسماعيل - القاهرة - نيامي - (د ب أ)

قال مسؤول حكومي في النيجر، اليوم الاثنين، إن 20 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 12 شخصًا، في حادث تدافع جماعي وقع أثناء انتظار أشخاص للحصول على مساعدات غذائية، في جنوب شرقي البلاد.

وقال حاكم منطقة ديفا عيسى الأمين، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن نساء وأطفالا ومسنين من اللاجئين النيجيريين كانوا من بين الضحايا، فضلا عن الضحايا من السكان المحليين.

وأضاف الأمين أن الآلاف تجمعوا في مركز الشباب والثقافة في بلدة ديفا صباح اليوم الاثنين بعد أن رتب حاكم ولاية بورنو النيجيرية باباجانا أومارا زولوم لعملية توزيع المساعدات.

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وكان الحاكم يزور ديفا لتفقد الظروف المعيشية للاجئين النيجيريين الذين استقروا هناك.

واضطر العديد من اللاجئين الذين يعيشون في البلدة القريبة من الحدود مع نيجيريا إلى ترك منازلهم خوفا من جماعة بوكو حرام المتشددة.

وكانت الجماعة المسلحة ترهب هؤلاء الذين يعيشون في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا الذي يعاني من الفقر والمناطق المجاورة منذ عام 2009.