ليبيا..مطار معيتيقة يعلق الرحلات بعد تعرضه لقصف

علق مطار معيتيقة في ليبيا، مساء اليوم الاثنين، الرحلات الجوية حتى إشعار آخر جراء تعرضه لقصف عشوائي.
ووقال المطار في صفحته بموقع "فيسبوك" أنه تعرض"منذ قليل لقصف عشوائي تزامن مع إقلاع طائرة الخطوط الجوية الليبية مما تسبب في عودتها وتعليق الملاحة الجوية بالمطار لحين اشعار أخر".
ويتبادل طرفا الصراع في ليبيا، بين ما يسمى قوات حكومة الوفاق الوطني، والجيش الوطني الليبي، الاتهامات بانتهاك وقف لإطلاق النار برعاية تركية روسية بدأ قرابة منتصف الشهر الماضي.
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