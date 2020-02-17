هبوط اضطراري لمروحية هجومية في غرب أفغانستان وإصابة الطيار

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الاثنين، أن طيارًا أصيب بجروح جراء هبوط اضطراري لمروحية هجومية خفيفة في إقليم نيمروز غرب البلاد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت الوزارة - في بيان أوردته

وكالة أنباء خامة برس في نسختها باللغة الانجليزية - أن المروحية أمريكية الصنع وهي من طراز إم-دي-530، هبطت اضطراريًا في منطقة خاشرود بعد أن واجهت مشاكل فنية وأدى ذلك إلى إصابة الطيار.

وأوضحت الوزارة أنها تحقق حاليًا في ملابسات الحادث.

و"نيمروز" من ضمن الأقاليم المُضطربة نسبيًا في غرب أفغانستان إذ ينشط مسلحو طالبان في بعض أطرافه النائية وينفذون بين فينة وأخرى هجمات ضد الحكومة وقوات الأمن