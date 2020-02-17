قائد عسكري يمني: قوات الجيش لقنت الميليشيا الحوثية درسًا قاسيًا

أكد قائد اللواء 22 مشاة بالجيش اليمني العميد ركن اليمني عبدالله الضاوي أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تتكبد يوميًا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال محاولاتها الفاشلة بالتسلل في جبهات محافظة الجوف المختلفة وفقاً

لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وأضاف العميد الضاوي - في تصريح لصحيفة (26 سبتمبر) الناطقة باسم الجيش اليمني - أن الجيش أفشل كل محاولات الميليشيا الحوثية للتسلل باتجاه مواقع محررة في المحافظة وكبدوها قتلى وجرحى في صفوفها.وبين أن الجيش اليمني دحر الميليشيا وأفشل هجماتها التي أعدت لها منذ شهور، مؤكدًا أنهم لقنوا الميليشيا دروسًا قاسية لن تنساها.وحيا قائد اللواء 22 مشاة موقف قبائل الجوف الذين هبوا إلى الجبهات للقتال جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة اليمنية.