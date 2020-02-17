وزير الخارجية الروسي يبحث مع بومبيو مسألة الحد من التسلح

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أنه ناقش مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، مسألة الحد من التسلح خلال الاجتماع القصير الذي عقداه على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، معربًا عن شعوره بالتقدم البناء في موقف الولايات المتحدة حيال الاستقرار الاستراتيجي وفقاً لوكالة

أنباء الشرق الأوسط.



وقال لافروف في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - : "شعرت بمزيد من التقدم البناء في الموقف الأمريكي حيال الاستقرار الاستراتيجي"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة تعمل الآن على وضع شروط

مسبقة لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا وآسيا وجزر في المحيط الهادئ"، متابعًا: "لقد ناقشنا مسألة الحد من التسلح والاستقرار الاستراتيجي، وتم الاتفاق على مواصلة حوار ملموس ومهني بشأن هذه الأمور".



يذكر أنه بعد انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى أعرب مسؤولون بالإدارة الأمريكية عن اعتزامهم نشر صواريخ جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.