5 مبادئ و10 آليات في اتفاق الأردن لتبادل الأسرى

فيما حدد اتفاق الأردن مصير شقيق هادي والصبيحي وقحطان، أعلنت الأمم المتحدة، أمس، موافقة أطراف النزاع في اليمن على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع، تنفيذا لاتفاقية ستوكهولم. واتفقت الحكومة الشرعية والحوثيين على إجراء تبادل شامل وكامل لجميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث القائمة.

مبادئ

وأفصحت المصادر عن أن الاتفاق تضمن خمسة مبادئ و10 آليات للتنفيذ، فيما تضمنت المبادئ إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث لدى جميع الأطراف دون أي استثناءات أو شروط، وذلك بهدف حل القضية بشكل كامل ونهائي. ويسلم كل طرف كل من لديه من أسرى ومعتقلين ومفقودين ومحتجزين تعسفياً ومخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث، لدى جميع الأطراف اليمنية ولدى التحالف العربي سواء كانوا يمنيين أو من دول التحالف وبمن فيهم «فيصل رجب، محمد قحطان، محمود الصبيحي، ناصر منصور هادي».

لا يحق لأي طرف الامتناع عن تسليم أي شخص تم أسره أو اعتقاله أو احتجازه أو القبض عليه على ذمة الأحداث لأي سبب، وتلتزم جميع الأطراف بذلك، على أن تلتزم جميع الأطراف بعدم استثناء أي شخص تم أسره أو اعتقاله أو احتجازه أو القبض عليه على ذمة الأحداث لأي سبب.

وتضمن المبدأ الخامس أنه «في حال تبين وجود أي أسرى أو معتقلين أو مفقودين أومحتجزين تعسفياً أومخفيين قسرياً أو الموضوعين تحت الإقامة الجبرية لدى أي طرف، أو المحتجزين على ذمة الأحداث، بعد عملية التبادل فإن جميع الأطراف ملتزمة بإطلاق سراحهم على الفور دون قيد أو شرط.

آلية التنفيذ

وتنص آليات التنفيذ أن يسلم كل طرف الطرف الآخر كشوفات أسراه ومحتجزيه ومعتقليه ومختطفيه وكل من تم القبض عليه على ذمة الأحداث، لدى الطرف الآخر، في خلال أسبوع من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، على أن يتم تبادل جميع الكشوفات من خلال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن. ويلتزم كل طرف برفع كشوفات صحيحة ودقيقة ومستكملة البيانات، تشمل الاسم الرباعي مع اللقب والمحافظة والمديرية ومكان القبض ومكان السجن إن وجد حتى تسهل على الجميع عملية البحث والتقصي.

يقوم كل طرف بتقديم الإفادة على الكشوفات المقدمة إليه من الطرف الآخر خلال مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ استلامه للكشوفات، من خلال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن، كما يقدم كل طرف ملاحظات خطية، إن وجدت، على الإفادة المسلمة إليه من الطرف الآخر فى خلال أسبوع.

الرد على الملاحظات

كما تضمنت الآلية ضرورة الرد على الملاحظات المذكورة في البند الرابع خلال أسبوع من تاريخ استلام هذه الملاحظات، على أن يتم التوقيع على الكشوفات النهائية من جميع الأطراف وتسليمها إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ليقوم بإجراءاته والتحضير للتبادل بالتنسيق مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن.

الكشوفات النهائية

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وحددت الآلية أن يجري تنفيذ ما اتفق عليه بعد التوقيع على الكشوفات النهائية خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام، وتنفيذ عملية التبادل لجميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية من الطرفين، في وقت واحد وفي محافظة الجوف أو أي مكان يتفق عليه الطرفان، لضمان سير العملية بسلاسة. ويتم تأسيس فريق عمل تقني بمشاركة الأطراف ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، يركز بشكل حصري على الأوجه اللوجيستية والتقنية للتبادل، على أن يتم تشكيل لجنة من الطرفين، لانتشال وتبادل الجثث من جميع الجبهات والمناطق.

مقتل حارسين للحوثي

كشفت مصادر يمنية مقتل أكثر من 18 عنصرًا حوثيًا وإصابة آخرين بجروح مختلفة، أمس، أثناء هجوم نفذوه على مواقع الجيش الوطني بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وقال مصدر عسكري إن الجيش الوطني صد، في سلسلة جبال جرشب، هجوماً لمجاميع من جماعة الحوثي التي حاولت التسلل إلى مواقع الجيش، مشيراً إلى أن العملية أسفرت عن مقتل أكثر من 18 عنصراً حوثياً وجرح آخرين.

وقالت المصادر إن المعارك التي اندلعت خلال اليومين الماضيين أسفرت عن مقتل العشرات من جماعة الحوثي، أبرزهم القيادي الحوثي والحارس الشخصي لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي حسن عبدالله حنين الجرادي، إلى جانب مقتل حفيد الإمام محمد عبدالله علي حسين حميد الدين الذي يعمل أيضا حارسا شخصيا لزعيم الحوثيين، والقيادي العسكري المُكنى أبوطه يحيى المنبهي، أحد القيادات العسكرية التي تلقت تدريباتها في إيران، وقائد اللواء 417 حرس حدود التابع للجماعة الحوثية.

كواليس اتفاق الأردن لتبادل الأسرى

الاتفاق يشمل الإفراج عن فيصل رجب، قحطان، الصبيحي، ناصر هادي

الإفراج عن الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين والمخفيين قسرياً

يشمل الأسرى سواء كانوا يمنيين أو أفرادا من دول التحالف دون استثناء

تسليم كشوفات الأسرى والمحتجزين والمعتقلين والمختطفين خلال أسبوع